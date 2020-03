Põlluaas noomis kütusemüüjaid: kui vaja, siis sekkume

«Naftabarreli hind on maailmaturul pikemat aega langenud ja on madalam kui pikkade aastate jooksul on eales olnud,» alustas Põlluaas oma Facebooki postitust. Naftabarreli hind langes täna hommikul viimase 17 aasta põhja, makstes vaid 24 dollarit barreli eest. Ometi püsivad Eesti tanklate postihinnad jätkuvalt üleval, liitri bensiin 95 eest tuleb välja käia 1,299 eurot. Võrdluseks, meist elatustaseme poolest tunduvalt jõukamas Austria pealinnas Viinis sai eile liiter bensiini kätte 99 sendiga.

Kütusemüüjate sõnul ei saa nad aga enneolematult madalale naftahinnale vaatamata müügihindu alandada, sest kütusemüük on koroonaviiruse tõttu 30-40 protsenti langenud, vahendas eile Aktuaalne Kaamera. Põlluaas kommenteeris väidet oma mätta otsast: «Olen iga päev liikluses ja mina ei ole küll märganud, et meie teedel oleks autosid kolmandiku või peaaegu poole vähem kui tavaliselt.»

Riigikogu esimees hõõrus nina alla ka teisi vabandusi, millega tanklaketid on lagedale tulnud. «Ja nagu ikka alati, on neil väidetavalt tohutus koguses kallilt ostetud varusid, mis tuleb enne ära müüa kui odavat kraami saab müüa. Aga niipea kui hind tõuseb, siis on odavalt ostetud varud millegipärast hetkega otsas,» imestas Põlluaas.

Talle paistab, et kütusemüüjad erinevad millegipärast kõikidest teistest kaupmeestest, kes püüavad varusid soetada ikka soodsaima hinna eest. «Neile meeldib varusid soetada kõige kallima hinnaga ja siis kaevelda, kuidas nad vaevu ots-otsaga kokku tulevad. Kuid kuidas see vana ütlus oligi - loll on see, kes vabandust ei leia,» ironiseeris poliitik.

«Tundub, et kütusemüüjad teevad enda käitumisega ise kõik, et valitsus ja rahandusminister Martin Helme peaks jaehindade alandamiseks karmid meetmed kasutusele võtma,» ütles ta. Mäletatavasti ütles Helme, et kui vaja, võivad nad eriolukorras kehtestada kütuse postihinnale hinnapiiri, millest kallimalt enam müüa ei tohi. Kas ja kui tõsine valitsuse selline plaan on, pole teada.