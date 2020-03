Turvafirmad hädas: tööjõud on karantiinis ja kaitsemaskide hind tõuseb lakke

«Turvaettevõtted on siiani ise tavakorras hankinud ja oma töötajatele välja jaganud desinfitseerimisvahendeid, kummikindaid ja näomaske. Need varud on aga otsa lõppemas ning uute hankimine pole võimalik või on osutunud ebamõistlikult kalliks,» ütles Lilleleht. Ta tõi näiteks, et kui kaks nädalat tagasi oli võimalik soetada 4 euroga karp näomaske, siis vahepeal said kõikjalt maskid otsa ja nüüd küsitakse sama karbi eest 40 eurot. Lisaks lubatakse Lillelehe sõnul, et hind kasvab veelgi.