Pretsedenditu kodustöötamise kasv tõi kaasa sülearvutite defitsiidi

The Wall Street Journal kirjutab, et nõudlus sülearvutitele arvatavasti kasvab veelgi, sest üha enam ettevõtteid kohanevad ja lausa nõuavad paindlikkust kodukontoris töötamise näol. Mõned lähevad üle mobiilseadmetel töötamisele.

Maailma üks suuremaid arvutitootjaid HP, kes hoiatas kuu aega tagasi, et tarnehäirete tõttu selle kvartali kasum väheneb, ütles The Wall Street Journalile, et ettevõtte tehased lähevad pidevalt üle online-tarnetele.