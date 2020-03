Luminor annab raskel ajal ka liisingust maksepuhkust

«Praegusest olukorrast tingituna otsustasime ka oma liisinguklientidele võimaldada ajutiste makseraskuste korral maksepuhkust. Eraklientidel on võimalik maksepuhkust taotleda maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid äriklientide puhul sõltub see konkreetsest juhtumist,» ütles Luminor Liising AS juhatuse esimees Viljar Lillemägi. «Maksepuhkuse korral jääb eraklientidele liisingulepingu intressimäär samaks, kuid ärikliendi puhul sõltub see mitmest aspektist, ja ühtset reeglit välja tuua ei saa.»