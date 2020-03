Töötukassa kriisitoetus on helde, aga valetajad saavad karistada

Plaani kohaselt hüvitatakse ettevõtetele, kelle käive ja tulud on järsult langenud ning kelle töötajatele ei ole tööd anda, perioodil märtsist maikuuni kahe kuu ulatuses 70 protsenti töötajate brutosissetulekust. Ettevõtted peavad hüvitise maksmises ka ise osalema.

Hüvitise saamiseks peab ettevõte täitma kolme tingimust: ettevõtte käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ettevõttel ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd anda ning töötajate palka on vähemalt 30 protsenti langetatud.

Ametiühingute keskliidu juht ja töötukassa nõukogu liige Peep Peterson täpsustas, et ettevõte peab täitma kahte kolmest tingimusest. «Tööandja peab olema majandusliku olukorra tõttu sunnitud vähendama kas töökohtade arvu või palkasid. Seega ei saa tulla niisama toetust küsima,» ütles Peterson.

Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandjal on omakorda kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot, ka tööjõumaksud peab tasuma tööandja ise.

Meede kehtib tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 31. maini, ent kompensatsiooni saab taotleda kuni kahe kuu töötasu ulatuses tööandja valitud perioodi eest selle kolme kuu sees. Seega on hõlmatud ka need töötajad, kes alates 1. märtsist on saanud juba koondamisteate.

Küsimusele, kuidas välistatakse toetuse pahatahtlik kasutamine, vastas Peterson, et meede põhineb küll usaldusel, ent seda usaldust kontrollitakse. «Kui tööandja teadlikult valetab, siis rakenduvad soodustuskelmuse paragrahvid ja kindlasti kontrollitakse ettevõtete puhul toetusele vastamise tingimusi,» lisas ta.

Ametiühingute keskliidu vaates on Petersoni sõnul oluline, et majandus pöörisesse ei läheks ja suudetakse hoida inimeste sissetulek mõistlikul määral. «Samuti on oluline töösuhte jätkumine, et kui kriis läbi saab, oleks inimestel võimalik kiiresti tööle naasta,» lisas ta.

Peterson lisas, et hetkel on meetme tähtaeg seatud 31. maini, ent töötukassa nõukogu hakkab pidevalt kohtuma, et olukorda analüüsida ning vastavalt vajadusele vaadatakse tähtajad ümber. «Praegu on seatud meetme rahaline piir 250 miljoni euroni, ent kui on vaja toetust pikendada, siis arutame selle koos valitsusega läbi,» lisas ta.