Facebooki viga blokeeris koroonaviirust käsitlevaid artikleid

Facebooki uudistevoo spämmifiltri vea tõttu oli takistatud koroonaviirust käsitlevate ajakirjanduslike artiklite postitamine. Nii ei saanud kasutajad jagada näiteks Business Insideri, BuzzFeedi, The Atlanticu ja The Times of Israeli artikleid.

Koroonaviiruse levides on Facebook saatnud osa oma sisumoderaatoreid koju, kus nad privaatsusreeglite tõttu oma tööd teha ei saa, ja rakendanud enam arvutialgoritme. Näiteks Facebooki endine turbejuht Alex Stamos on kahtlustanud, et see ongi vea põhjus.