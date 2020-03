Nafta hind kukkus 17 aasta madalaimale tasemele

Brenti nafta hind kukkus eile üheksa protsenti 17 aasta madalaimale tasemele 24 dollarini barrel. Peamiselt Ameerika Ühendriikides jälgitava WTI kukkumine oli ajaloo suuruselt kolmas – 24 protsenti 20 dollarini barrel. Nii odav oli WTI viimati 2002. aasta veebruaris.

«Saudi Araabia on otsustanud turu naftaga üle ujutada tootes maksimaalsete mahtudega eesmärgiga haarata endale turuosa,» kirjutas klientidele konsultatsioonifirma Energy Aspects naftaturgude peaanalüütik Amrita Sen.

Venemaa on varem suutnud nafta hinna kukkumise valu välja kannatada, aga eile oli esimene kord, kui Kremlist tuli väljaütlemine, et nad eelistavad kõrgemat hinda. Samas ei usuta, et Venemaa, kes ei soostunud enam Naftat Eksportivate Riikidega (OPEC) koos tootmist vähendada ega Saudi Araabia lähiajal oma poliitikas kannapöörde teevad.

«Me ei näe ei Saudi Araabial ega Venemaal võimalusi praegustest positsioonidest taganemiseks,» prognoosib Sen.

Brenti nafta on nädalaga odavnenud 26, WTI koguni 36 protsenti.

Nafta hinna kokkukukkumine on juba mõjunud laastavalt USA kildanaftatootjatele, kelle tootmiskulud on kõrged ja see on ka üks tegur, mis surub maailmamajandust languse suunas.

Ameerika naftatootjad hakkavad ilmselt toodangut ja investeeringuid vähendama, aga koroonaviirusega võitlemise meetmete tõttu ei kasuta tarbijad odavast bensiinist säästetud vaba raha muuks tarbimiseks.

«Ma arvan, et esimene majanduslik mõju on negatiivne ning see viib globaalse majanduslanguseni,» ütles The Wall Street Journalile investeerimispanga Morgan Stanley strateeg Andrew Sheets.

Meie tarbijatele pole nafta hinna kokkukukkumine lisaraha tekitanud. Kohalikud kütusemüüjad langetasid mootorikütuste hindu viimati üle-eelmisel reedel ning need seisavad külmutatuna tänaseni. Brenti nafta on aga odavnenud selle aja jooksul poole võrra.