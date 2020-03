Hiinlased käivad koroonapuhangu leevenedes taas rohkem poes

Hiinlased on koroonapuhangu leevenedes taas üles leidnud poed ja kaubanduskeskused, enamasti ükshaaval, ent mõnikord ka kambakesi, vahendab Reuters.

Viiruse levik on aga Hiinas järsult pidurdunud. Sel nädalal on uute haigusjuhtumite arv päevas olnud 20 ringis või väiksem ja valdavalt on nakatunud tulnud välismaalt.