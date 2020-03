Euroopa Keskpank ostab seoses koroonakriisiga 750 miljardi euro eest varasid

Pandeemiast tingitud ostuprogrammi (PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme) kogumahuks on 750 miljardit eurot. Oste viiakse läbi kuni 2020. aasta lõpuni ja selle alla kuuluvad kõik varakategooriad, mis on lubatud vastavalt praegusele varade ostu programmile.

Avaliku sektori väärtpaberite ostmisel on paigutuse etaloniks üle jurisdiktsioonide rahvuslike keskpankade kapitali märkimise alus. Teisisõnu, eri riikide võlakirju ostetakse vastavalt sellele, milline on nende osakaal EKP kapitalis. Keskpank rõhutab siiski, et samal ajal sooritatakse oste paindlikult, mis toob kaasa ostuvoogude jaotuse kõikumisi ajas, üle varaklasside ja jurisdiktsioonide.

EKP juhatus lõpetab ostuprogrammi siis, kui otsustab, et koroonaviiruse kriisifaas on läbi, aga igal juhul mitte enne käesoleva aasta lõppu.

Lisaks leevendab EKP tagatise tingimusi, reguleerides tagatiseraamistiku peamisi riskiparameetreid. Täpsemalt laiendatakse täiendavate krediidinõuete (ACC, Additional Credit Claims) ulatust, et see hõlmaks nõudeid, mis on seotud korporatiivsektori rahastamisega. Selle eesmärgiks on kindlustada, et vastaspooled saaks täielikult ära kasutada Eurosüsteemi refinantseerimistoiminguid.