Nafta hinnal läks taas põhi alt

Brenti nafta hind kukkus päevasiseselt 12 protsenti 24,72 dollarini barrel, mis on madalaim hind alates 2003. aastast. WTI läks päris vabalangusesse kukkudes üle 23 protsendi.

«Turg on vabalanguses. Ta püüab otsida põhja ning näib, et ei suuda seda leida,» ütles Reutersile analüüsifirma Tradition Energy asepresident Gene McGillan. «Kuna viirus on nüüd globaalne, kardetakse majanduse kokkukukkumist,» lisas ta.