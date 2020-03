Tallink viib Turu liini laevade saabumiskoha homme Stockholmist üle Kapellskäri

Tallink Grupp teatab, et suunab alates neljapäevast, 19. märtsist ajutiselt Turu-Kapellskäri liinile laevad Baltic Princess ja Galaxy, tagamaks kaubaveo jätkumise Soome ja Rootsi vahel. Laevad suunatakse ümber, kuna Euroopa riigid sulgevad koroonaviirusest tingitud eriolukorras piire ning seavad reisimisele piiranguid.

Galaxy väljub neljapäeval, 19. märtsil Turust ja Stockholmist graafikujärgselt. Õhtusele väljumisele Stockholmist on lubatud vaid üheotsapiletiga reisijad, kellel on õigus Soome Vabariiki sisenemiseks. Alates reedest, 20. märtsist 2020 on kõik Galaxy tavapärased väljumised ajutiselt tühistatud ning Galaxy väljub Turust Kapellskäri reede õhtul, 20.märtsil kell 20.30 kohaliku aja järgi.