Liit: ilma valitsuse meetmeteta bussiveosektor kriisi üle ei ela

«Täna ühtegi tellimusvedu enam välja ei sõida, ettevõtete töötajate tööle ja kojuvedu on kahanenud 50 protsendile ja langus jätkub, kommertsliinidest 50 protsenti on suletud ja see jätkub, riik ja kohalikud omavalitsused on pannud kinni avalikud õpilasveod ning täna on laual täiendavate avalike liinide sulgemise küsimus,» ütles ta.