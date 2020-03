Õhku juurde: riik vabastab võlgnikud intressist

Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et intressivabastus ei tähenda maksuvabastust. «Mõistame, et see on raske aeg kõigile, kuid riigi toimimise tagamiseks on oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem,» lisas ta.