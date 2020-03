Tööstusettevõtte Estanc juht Mihkel Tammo ütles, et enne kui miski korda saab, peab ta hetkeks veel rohkem sassi minema. Praegust kriisi võib just läbi selle prisma vaadata.

Tammo märkis, et meie senine majanduse toimimismudel on tasakaalust täiesti väljas. Seetõttu on tarvis muutust. «Juhuslikult osutus selleks suureks raputajaks viirus,» lisas ta.