Reklaamitulu kukkumise tagajärg: meediamajad langetavad palkasid

«Teatasime täna töötajatele, et Covid-19 laialdase leviku ja Eestis väljakuulutatud eriolukorra põhjustatud kahjude tõttu – drastiliselt on vähenenud AS Õhtuleht Kirjastuse reklaamitulud – plaanime vastavalt töölepingu seadusele ajutiselt vähendada oma töötajate palkasid,» kirjutas Šmutov. Iga kirjastuse töötaja töötasu langeb 19% ja muudatus kehtib perioodil 2. aprillist kuni 2. juulini.