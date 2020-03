5G konkurss paisu tagant valla: Levikom sai kohtus lüüa

Vaidlus Levikomi ja riigi vahel sai alguse mullu veebruaris, mil korraldati 5G sagedusribade jagamise konkurss. Levikom leidis, et see on ebaõiglane ja riik eelistab kolme suurt operaatorit – Elisat, Teliat ja Tele2. Levikom läks kohtusse oma õigust nõudma.

Telekomifirma on seni kõigis kohtuastmetes lüüa saanud. Sellest hoolimata otsustas Tallinna ringkonnakohus eelmise aasta aprillis, et peatab 5G sageduslubade avaliku konkursi kuni kohtuotsuse tegemiseni. See pahandas nii teisi suuri mobiilioperaatoreid kui ka riiki.

Näiteks ütles MKMi asekantsler Siim Sikkut, et Eestil on tekkinud reaalne oht jääda Levikomi algatatud kohtuasja tõttu maha uue põlvkonna 5G-mobiilside kasutuselevõtul teistest riikidest, kuid rong pole veel lootusetult läinud.

Täna teatas aga riigikohus, et nad ei võta arutluse alla Levikomi kassatsioonkaebust 5G konkurssi puudutavas vaidluses. Kuna riigikohtu määruse tagajärjel jõustub ringkonnakohtu otsus, kaotab ühtlasi kehtivuse ka ringkonnakohtu mullu 9. aprillil seatud esialgne õiguskaitse, millega kohus keelas konkursi läbiviimise kohtumenetluse ajaks.

See tähendab, et sageduslubade jagamise konkurss on paisu tagant valla pääsenud.