Trump plaanib ameeriklased rahaga üle külvata

Rahandusminister Steven Mnuchin rääkis vabariiklastest senaatoritele, et majanduse elavdamise paketi esimese osana jagataks 250 miljardit dollarit lihtsalt inimestele kätte. Üks valitsusametnik ütles The Wall Street Journalile, et administratsioon taotleb vajadusel rahvale veel 250 miljardi dollari andmist lähinädalatel.