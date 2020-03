GRAAFIK ⟩ Nafta hind langes jälle

Konsultatsioonifirma Fitcsh Solutions usub, et aasta teises pooles nõudlus küll taastub, aga koroonakriisist tekitatud kahju tõttu jääb nafta hind seniprognoositust madalamale, kirjutab Reuters. Fitch langetas Brenti selle aasta keskmist hinnaprognoosi varasemalt 62 dollarilt 43 dollarile barrel.

Tulema on hakanud ka esimesed ametlikud andmed nõudluse kahanemise kohta. Jaapani kaubandusamet teatas täna hommikul, et toornafta import on võrreldes veebruari algusega kahanenud üheksa protsenti.