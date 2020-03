Kiik kinnitab: kriisis tööta jäänud inimesed saavad vähemalt 70 protsenti sissetulekust

Otse valitsuse istungilt tulnud sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas «Aktuaalses kaameras», et valitsus on põhimõtetes kokku leppinud. «See sama 70 protsenti, mis on välja öeldud, saab olema see miinimum, mis on tagatud inimestele, kes jäävad koroonaviiruse tõttu, on see siis otseselt või kaudselt, majanduslike mõjude tõttu ilma töövõimalusest,» ütles Kiik.