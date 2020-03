Turundajate liit: turundajaid ähvardab drastiline käibelangus ja koondamised

Turundajate Liidu (TULI) tegevjuht Maarit Mäeveer ütles, et turundussektori näol on tegemist valdkonnaga, mis aitab Eesti ettevõtetel äriedu saavutada, tooteid disainida, lansseerida ja müüki kasvatada, kuid tänane olukord ei võimalda tööd samal tasemel jätkata. Veel enam, ohus on paljude turundusagentuuride eksistents.

«Turundusagentuuridest on oma muret väljendanud juba üritusturundajad, kuid tunneme liidus tõsist muret ka reklaamiagentuuride, disainiagentuuride, suhtekorraldusagentuuride, meediaagentuuride ja teiste turundusettevõtete pärast. Kui 2018. aastal oli sektori käive ligi 665 miljonit, siis lähikuudel on selle sektori ettevõtete käive 70–80% võrra väiksem. Enamus sektori ettevõtetest ei oma reservi mitmekuulise madalseisu jaoks. Käibelangusest tulenevalt jääksid kiiresti tööta suur osa agentuuride töötajatest ja spetsialistidest,» ütles ta.

TULI juhatuse liige ja agentuuri Optimist Creative juht Magnus Lužkov sõnas, et turundusvaldkonda tervikuna kuulub üle 20 000 inimese, kelle igapäevategevus julgustab tarbimist ja annab majandusele hoogu juurde. Kui tellija poolel töötava turunduskommuuni suuruseks võib hinnata orienteeruvalt 8000 inimest, siis vähemalt kaks korda sama palju inimesi teeb turundustööd allhankijatena.

«Paljud neist inimestest mäletavad veel selgesti viimast majanduslangust, kui spetsialistide arv agentuurides kahanes 1/3 peale. On kulunud kümme aastat, et need andekad inimesed sellesse valdkonda tagasi tuua ja meeskondadena tööle saada. See töö on kandnud vilja – viimastel aastatel on tekkinud rohkelt Eesti brände, kes suudavad tänu oma sisule ja välimusele läbi lüüa. Kui aga kogemustega tublid turundusinimesed täna laiali saata, läheb uuesti 10 aastat, et samasse punkti tagasi jõuda,» ütles Lužkov.

Lužkovi sõnul on turundusagentuuride majanduslik väljavaade äärmiselt kehv, kuid valitsus ja ettevõtjad saavad siiski olukorda leevendada. «Kuna agentuuride rasvakiht on väga õhuke, siis kuudepikkuseks veniva seisaku puhul on valitsus see, kes otsustab, kui kiiresti me pärast kriisist väljume. Lisaks valitsusele on loomulikult oluline roll ka ettevõtete juhtkondadel, kellel on võimalus seisakut kasutada mitte puhkamiseks, vaid kriisist väljumise kampaaniate ettevalmistamiseks. Agentuuride inimesed on kodudes ja täiesti töövõimelised. Täna ongi see aeg, kus saab välja töötada kõige läbimõeldumaid lahendusi, sest ressurssi selleks on piisavalt.»