Luminor teise pensionisamba maksete peatamist ei poolda

«Pensionikogujate seisukohast on ajalugu näidanud, et maailmamajanduse nõrkuse perioodil kogumise katkestamine vähendab saadavat tulu järgnevast majandustõusust,» ütles Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani pressiteate teel.

«Kui riik otsustab pensioni sissemaksed katkestada, siis lühemas perspektiivis vabastab see riigile küll rohkem raha, kuid pikemas perspektiivis on kaotajateks siiski pensionikogujad. Pikaajalist pilti vaadates võib just praegu olla parim aeg investeerimiseks, sest turud on juba suure languse läbi teinud.»