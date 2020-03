Kaupmeeste liit: toidukaupa jätkub, kauplustes on tõhustatud hügieeniprotseduure

Esmalt soovin ma isiklikult tunnustada neid 73 000 kaubandustöötajat ja nende seas 24 000 müüja-klienditeenindajat, kes töötavad täna kaubanduse eesliinil. Teie pingutused tagavad Eesti inimestele tänases eriolukorras iga päev elutähtsad kaubad ja teenused ning hoiavad meie ühiskonda töös. Jae- ning hulgikaupmehed teevad selleks igapäevaselt koostööd läbi tarneahelate.

Teiseks, kaubandussektor teeb tihedat koostööd riigiasutustega ja on tõhustanud hügieeniprotseduure minimeerimaks nakatumiste riski nii meie töötajatele kui klientidele. Olulisimad sammud on pindade ja vahendite sage puhastamine ja desinfitseerimine, lahtise toidukauba asendamine pakendatuga, isikukaitsevahendite tagamine töötajatele, meetrise vahemaa hoidmine meie töötajate ja klientide ning inimeste vahel meie poodides. Julgustame ka inimesi käima kauplustes vajaduspõhiselt ning ostma korraga nädala toiduvaru.

Kolmandaks, toetame Eesti valitsuse võetud suunda tagada kaupade vaba liikumine rahvusvaheliselt. See tagab meie tarneahelate toimimise ja aitab hoida toidukaupadega varustamise normaalsel tasemel, kus muretsemiseks pole põhjust ühelgi eestimaalasel. Meil on piisavalt varusid ka riigi sees, et inimesed ära toita paariks kuuks.

Neljandaks, kinnitame Eesti inimestele, et suurte toidukoguste varumine ei ole vajalik. Toidupoed püsivad avatuna, kuigi mõned poed piiravad lahtiolekuaegu. Paanikaostud jätavad mulje, et kaupa ei jagu ja tekitavad nõiaringi, kus riiulite täitmine on meie töötajate jaoks raske. Kutsume tarbijaid üles solidaarsusele ja mõistlikkusele- jätke tooteid ka teistele, kes neid sellel hetkel vajavad. Me täidame riiulid päeva jooksul uuesti.

Viiendaks, muretseme oma sektori ettevõtete püsimise pärast. Seepärast oleme valitsuselt küsinud riigi toetust ja tuge palkade maksmiseks situatsioonis, kus paljud töötajad on sunnitud koju jääma.