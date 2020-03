Veebist leiab sadu tasuta tippülikoolide e-kursusi

Üks laiema valikuga e-kursuste pakkujaid on USA veebisait Coursera . Coursera saidilt leiab enam-vähem kõigi maailmas kuulsate ja ka paljude vähemkuulsate ülikoolide veebikursuseid. Kõige tuntumatest on esindatud näiteks Columbia, Princetoni, Stanfordi ja Yale'i ülikool.

Kasumit mittetaotleval platvormil nimega edX on esindatud 2500 kursust kokku 140 kõrgkoolist. Seal on tuntumad nimed Harvardi Ülikool, Massachusettsi Tehnoloogiainstituut, California Ülikool Berkeley ja Sorbonne'i Ülikool. Sealgi on kursused valdavalt tasuta, kuid 24 000 dollari eest on võimalik omandada ka näiteks Bostoni Ülikooli ärijuhtimise magistrikraad.