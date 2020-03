Mati Vetevoolu kalaäri: ühest kriisist teise

«Tegelikult võib isegi nii öelda, et üks kriis ei jõudnud lõppedagi, kui teine juba algas,» ohkas M.V.Wooli omanik Mati Vetevool. Pärast seda, kui ettevõte sai jaanuari alguses loa käivitada Harku ja Vihterpalu tehas, on tootmine järk-järgult kasvanud. Listeeriakriisi eelsele tasemele jõudmine oleks võtnud muidugi omajagu aega, kuid suund oli selge ja siht silme ees.

Nüüd tabas pikaaegset kalaäri koroonakriis. «Vaagume kuskil 40-protsendilise tootmisvõimsuse juures,» ütles Vetevool. «Hotellid, restoranid ja kohvikud on järjest tellimusi tühistanud. Aga õnneks kaupluseketid tellivad meie kala edasi. Jaeketid hoiavad toidutootjaid vee peal,» kiitis ettevõtja, kes arvas, et nad tulevad siiski toime.

Vetevool peab ülioluliseks sanitaar- ja ohutusreeglitest kinnipidamist. Kõigil töötajatel on keelatud suurematel koosviibimistel ja sünnipäevadel käimine. «Kui ma ise tehase ümbrusse lähen, on mul mask peas ja hoian teistest kahemeetrist distantsi. Me peame asja tõsiselt võtma! Ei tohi olla nii, et keegi laseb jala sirgu ja ütleb, et andku kalli ja musi edasi!» rääkis Vetevool, kel on tulemas 75. aasta juubel. «Arvan, et lükkan selle tähistamise aasta aega edasi!» muigas ta.

Hullem kriis kui 2008

Seetõttu leiab ettevõtja, et riik on viiruse ohjeldamiseks talitanud õigesti ja karmid piirangud liikumisele õigustavad end. «Mitte midagi pole seni üle võlli. Riik võiks isegi veel rangemad piirangud kehtestada!» rääkis mees reipalt «Samas on selge, et tööstusi, poode ja apteeke ei saa kinni panna. Aga kasvõi piiri kinnipanek oli hea mõte.»

Kuidas ta suhtub aga riigilt abi küsimisse? Ehkki Vetevool leidis, et ettevõtja peaks esmajärgus ise hakkama saama ja käsi pikal abi küsimine võib süvendada õpitud abitust, on kriisi siiski nii suur, et riigil tuleb õlg alla panna.

Esiteks tuleks tema sõnul kompenseerida töötajate haiguspäevad. Teisena võiks riik aga kinni maksta koondatud või karantiini saadetud töötaja palgakulu. «Peamine on see, et ettevõtjad, kelle käive on langenud või hoopiski kokku kuivanud, ei maksaks end palkadega lihtsalt tühjaks,» kutsus Vetevool üles. Ülejäänud riiklikud abinõud sõltuvad tema sõnul aga sellest, kui pikale kriis venib.

Siiski pani Vetevool südamele, et ettevõtjad peaksid ka ise oma tegevused üle vaatama, kulud miinimumini viima, säästma ja hambad ristis efektiivsust taga ajama. Ometi ei tähenda see M.V.Wooli näitel seda, et töötajaid ootaks koondamine või palgakärbe. «Midagi sellist praegu plaanis pole,» kinnitas ta.

Kui vaadata laiemat pilti, peab Vetevool alanud kriisi kindlasti hullemaks kui 2008. aasta oma. «Kui saaks suvega teema maha, oleks ideaalne. Peaasi, et kriis ei vinduks läbi suve ja siis sügisel uuesti ei algaks. See oleks kõige hullem variant,» resümeeris ta.