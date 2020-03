Maksuamet asus ettevõtjatele leevendust pakkuma

MTA peadirektor Valdur Laid ütles, et amet on oma tegevuses maksimaalselt paindlik ja ettevõtete keerulist olukorda arvestav. «Ettevõtteid, kes on sattunud raskustesse või näevad neid ette, julgustame kasutama lihtsustatud ajatamise võimalusi meie e-keskkonnas. Alati võib ka võtta otse ühendust – parem on ausalt oma raskustest rääkida ja otsida koostöös MTAga lahendusi, mitte minna maksupettuse teed,» ütles Laid.

Ta lisas, et MTA on teinud oma ettepanekud rahandusministeeriumile, milliseid muudatusi oleks vaja ettevõtjate toetamiseks teha. Näiteks kohe rakendatav ja kiiret leevendust toov lühiajaline ettepanek on kehtestada ajutine vabastus maksuvõlgnevuse korral tekkivatest intressidest. «See aitab ettevõtetel kohe muret vähemaks võtta ja olla kindel, et kui praegu jään maksudega hätta, siis ei saa selle eest karistada. Nii on ettevõtjatel rohkem aega oma tegevust ümber korraldada ja teisi riigipoolseid toetusmeetmeid kasutusele võtta. Samuti on see meede väga kiiresti ja lihtsalt rakendatav ning ettevõtjatele selgelt arusaadav,» ütles Laid.