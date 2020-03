Raimo Ülavere kolm nõuannet juhile kriisi puhuks

Rääkisin eile kahe ettevõtjaga, kellest üks «võtab rahulikult ja vaatab mis saab, ehk riik tuleb ka appi» ja teisel oli õhtuks selja taga pikk ja jätkuv tööpäev täis otsuseid.

Kui ma peaksin tegema panuseid, kumma äri pärast kriisi kiiremini edasi läheb – kui muidugi üldse läheb –, siis pigem panustaksin teisele ettevõtjale. Kusjuures minu hinnang jääb samaks hoolimata sellest, et ma detailides ei tea, mis otsuseid juht vastu võtab. Kuidas nii?

Erinevalt levinud arusaamast ei ole inimese esimene automaatne reaktsioon rünnakule valik võitle või põgene. Esimene reaktsioon on passiivsus, kangestumine. Ja see on ka tavapäraselt enim levinud käitumisviis, mida kohtame nii spordis, äris kui ka elus. Me tõmbume tagasi. Abiks «tark ei torma» ja «seitse korda mõõda, üks kord lõika» ja need muud vanasõnad. Ent kangestumine on samaväärne ja sageli sama tulemusega tegevus, nagu hiirel mao ees pikali viskamine ja surnu teesklemine.

Ärid vajumas vee alla

Hetkel on Eesti ja Euroopa ja maailm täis ettevõtjaid, juhte, kelle ärid vajuvad nende silme all vee alla. Meelelahutus, kohvikud-restoranid, poed, fotograafid, juuksurid-kosmeetikud, transport ja nii edasi ja nii edasi. Muuseas, igaks juhuks ütlen, et see jutt pole siin teoreetiku targutus – oma kohese ja kiire hoobi on saanud ka koolitajad, kelle (sh minu) töökalender aprilli lõpuni näost-näkku koolitustest-coachingutest puhtaks pühiti. Ja praegu pole mingit mõistlikku alust arvata, et see jama paari nädalaga või ka aprilliga otsa saab. Ent selge on siiski see, et ühel hetkel saab ka see kriis otsa.

Varasematele kriisidele (90-ndate lõpu Venemaa kriis, 00-ndate internetimulli lõhkemine, 2008.–09. aasta finantskriis) tagasi vaadates on tõsiasi see, et pigem vähemus suudab kriisis tulemuslikult toimetada. See pole ka ilmselt uudis, nii on see alati olnud. Kuidas seda teha? Kuidas vältida kriisi suurimat riski ehk passiivseks vajumist, kuidas ettevõtja ja juhina vältida inimese loomupärast reaktsiooni kangestuda ja kannatama ning ootama asuda. Allpool kolm põhimõtet, mida proovin enda peal rakendada ja mida olen ka tuttavatele juhtidele soovitanud.

Otsustamise kiirus olulisem kui otsuse õigsus