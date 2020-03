Kunda tsemenditehas koondab 80 töötajat

Ettevõtte sõnul on otsuse taga hüppeliselt kasvanud süsinikdioksiidi hind, mis avaldab majandustulemustele olulist mõju. Tehases on kasutusel vana tootmistehnoloogia, mille tõttu on õhku paisatavate süsinikuheitmete hulk suhteliselt kõrge.