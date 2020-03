Koroonakriisi võitja - Amazon palkab 100 000 töötajat ja tõstab tunnitasu

«Näeme nõudluse olulist kasvu, mis tähendab, et meie tööjõuvajadus on praeguse hooaja jaoks pretsedenditult suur,» kirjutas Amazoni vanemasepresident Dave Clark ettevõttesiseses memos, millest on ülevaade The Wall Street Journalil.

«Amazon on piisavalt suur ja piisavalt võimas ja piisavalt otsustav, et täita suur osa sulgemistest tingitud tühimikke,» ütles majanduslehele Columbia Ülikooli ärikooli jaekaubanduse uuringute juht Mark Cohen. «See on hiiglaslik laialivedamise mootor, mis on kasvanud palju aastaid ning on investeerinud rohkem, kui endal vaja oli,» lisas ta.