Matsalu lahe põhjakalda paadisadamad said jälle vajaliku sügavuse

Haeska sadamas tegutseva Tuulingu turismitalu peremees Ants Ale ütles seetõttu, et süvendamiseks seda tööd nimetada pole õige, pigem oli tegemist olemasolevate sissepääsude puhastamisega. Osaliselt kasutati ujuvat ekskavaatorit, osa töid tehti pumbaga, mis muda ja liiva faarvaatrist 50 meetri kaugusele pumpas.

Puise ja Kiideva sadamate sissesõidutede sügavus on ligikaudu kaks meetrit, Haeskas poolteist kuni kaks. Kiiljahtidele ja suurematele kaatritele need sadamad seetõttu turvalised ei ole, kuid kalapaatidele ja väiksematele rannasõidupurjekatele sobivad hästi. Tuulingu talu peremehel on kalastamiseks ja külastajate sõidutamiseks kaks traditsioonilist Matsalu piirkonna puust kalapaati ehk ruupa, millele saab vajadusel kinnitada ka lihtsa purje.