Seeder: kriisiolukorras tuleb kaaluda II pensionisamba maksete peatamist

Seederi sõnul on koroonaviiruse levik põhjustanud tõsiseid tagasilööke maailmamajandusele ja saatnud börsid suurtesse langustesse. «USA tööstusaktsiate indeks Dow Jones kukkus eelmise nädala neljapäeval 10 protsenti, mis on suurim ühepäevane langus pärast 1987. aastat. Ka Euroopa börsid, sealhulgas Tallinna börs, on kõvasti kukkunud ja seega kahanevad kiiresti ka teise pensionisambaga liitunute pensionisäästud,» ütles Seeder.