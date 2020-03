Tallinna hotell on valmis haiglaks hakkama

Pirita Marina Hotel & Spa juhid Janek Alekseitšik ja Reio Soosaar kirjutasid peaministrile, et neil on unikaalne hotell, kus on 267 tuba, kaks eraldiseisvat meditsiinitiiba, samuti restoran koos köögiga, mis võimaldab toitlustada suure hulga inimesi.

Ettevõtjad jätkasid, et hotell asub mere ja metsade vahelisel alal, mis tähendab, et garanteeritud on pidev värske mereõhu tsirkulatsioon. «Samuti on suured parklad ja mugav ligipääs klientidele ja teenindavale personalile,» reklaamisid nad.