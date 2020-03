Lennutööstus hoiatab – mai lõpuks on suurem osa lennukompaniisid pankrotis

Viimase 24 tunni jooksul on terve rida suuri lennukompaniisid, nagu United Airline, British Airways, Aer Lingus, Iberia, Air France-KLM, easyJet, Finnair, Aeroflot ja veel mitmed andnud teada drastilistest meetmetest oma kulude kärpimisel, sest terve rida riike, teiste hulgas Saksamaa ja Hispaania on oma piirid sulgenud.

Lennukontserni IAG, kuhu kuuluvad British Airways, Aer Lingus ja Iberia, juht Willie Walsh lükkas seoses kriisiga oma errumineku edasi, teatas järgneval kahel kuul lendude kahandamisest 75 protsenti ning väitis, et pole mingit garantiid, et nii mõned lennukompaniid ellu jäävad, kirjutab Financial Times.