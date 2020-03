GRAAFIK ⟩ Tallinna börsilt on haihtunud üle kolmveerand miljardi

Üle kolmandiku, 233 miljonit eurot, on oma väärtusest kaotanud Tallink. Tallinna Sadam on kaotanud 168 ja LHV 116,7 miljonit eurot. Ülejäänud börsiettevõtete väärtused on kahanenud kümnete miljonite, mõned väiksemad, miljonite eurode võrra.

Kui algul tundus, et Tallinna börsil on suuremate Euroopa ja USA börsidega võrreldes üsna hästi läinud, siis nüüd paistab, et läheb nagu varasemate kriiside ajal, mis tähendab, et kukkumine on muust maailmast suurem.