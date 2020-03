T1 ja Ülemiste esimest korda päri: inimesed ei saa ainult kodus istuda

Eesti suurima kaubanduskeskuse Ülemiste pikaajaline juht Guido Pärnits ütles, et nädalavahetus oli neil kurb. «Hirm igasuguse suhtlemise ees muutus suuremaks ja seda oli ka meie keskuses näha,» rääkis Pärnits.

Ta ütles, et praegu on neil laual kolm varianti: 1) keskuse osaline sulgemine, mis tähendaks lahtiolekuaegade piiramist ja osade kaupluste sulgemist; 2) keskuse täielik sulgemine ja 3) kõik jätkub vanaviisi (seda muidugi juhul, kui valitsus ei sekku ja keskust jõuga kinni ei pane – toim). «Küllap tänase päeva jooksul mingi otsuse teeme, kuidas edasi,» avas Pärnits kaarte, kuid samas arvas, et sulgemise teed ei minda.

Vabatahtlikult keskusi ei sulge

Ehkki kaubanduskeskuse juht möönis, et viiruse edasine levik on väga ohtlik ja sellega tuleb võidelda, kardab ta pendli teise äärmusse minekut. «Kui inimesed elust täielikult välja lõigatakse, võib nende stressitase veelgi tõusta, hakkavad väga fataalsed mõtted tulema. Seda tuleb ka vältida. Ostlemine pole ju kõige ebahuvitavam asi maailmas,» rääkis Pärnits.

Ülemiste üleaedse, T1 Mall of Tallinna juht Allan Remmelkoor ütles, et nad vähendasid keskuse lahtioleku aega tunni aja võrra, kuid muu koha pealt jätkub kõik vanaviisi. «Vabatahtlikult me maja sulgema ei hakka. Kui riik käseb seda teha, siis me käsku muidugi täidame,» kinnitas Remmelkoor, lisades, et olukord võib muutuda tundidega.

Sarnaselt Pärnitsale leidis ka Remmelkoor, et kuigi peame käituma vastutustundlikult, ei tohiks majanduse vereringet täielikult halvata. «Kui kogu majandustegevus lõppeks, mõjutaks see meid pikas perspektiivis veelgi rängemini. Me ei saa mitmeks kuuks diivanile pugeda ja tekki üle kõrvade tõmmata. Nii külmutame end lihtsalt surnuks,» leidis meelelahutusettevõtja, kelle sõnul tuleb säilitada terve mõistus. Seda enam, et kaubanduskeskustes asuvad reeglina ka toidupoed, apteegid ja muud terviseteenuste pakkujad, mis on praegustes oludes sisuliselt elutähtsate teenuste pakkujad.

Võtavad ühe sammu korraga

Nagu teada on T1st lahkunud viimase aasta jooksul väga palju ärisid. Koroonaviiruse kriis sellele kaasa ei aita, mistõttu on viimaste nädalate jooksul nii mõnigi rentnik pillid kotti pakkinud. «Mitmed restoranid on ajutuselt uksed sulgenud,» tunnistas Remmelkoor. Ta jätkas, et heade suhete hoidmiseks tullakse rentnikele vastu ja alandatakse mõistuse piires ka üürihindu. «Mingit ühtset poliitikat siin pole, vaatame kõiki juhtumeid case-by-case.»

Mis edasi saab, Remmelkoor öelda ei oska, kuna mitte ükski turuosaline ei tee pikaajalisi tulevikuplaane. «Täna on peamine see, et kauplused jääks ellu ja toimiks massilisi sulgemisi. Oluline on kokku hoida ja kõigi osapoolte jaoks mõistlikud lahendused leida,» rääkis Remmelkoor.

Esialgsetel andmetel ei plaani ka Rocca al Mare ega Kristiine keskus oma töös suuri muudatusi.