Esimene päästerõngas visatakse ettevõtetele juba sel nädalal

Lubi rääkis, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil, rahandusministeeriumil ja sotsiaalministeeriumil on töös esimene abipakett, mis puudutab raskustesse sattunud ettevõtete kulude lühiajalist kontrolli all hoidmist, tööjõudu ja likviidsusprobleeme. «Meil on selgelt kava ja hetkel töötame detailidega. Esimene pakett on seotud tekkinud turušokiga,» ütles ta.

Lubi lisas, et plaanitud paketid on lühiajalise iseloomuga ja puudutavad eelkõige tööjõudu. Asekantsler toonitas, et tehakse kõik võimalik, et töötajad saaksid tööle jääda ja ettevõtted ei peaks mõtlema teistele alternatiividele.

«Meil on plaanis suurendada Kredexi võimalusi koostöös pankadega, et ettevõtetele vastu tulla ja likviidsusprobleeme lahendada. Hetkel on fookus lühiajalisele paketile – kuidas järgmised mõned nädalad kuni poolteist kuud vastu pidada,» rääkis ta.

Lubi rõhutas, et MKMi pidev sõnum on see, et iga tulevase riigipoolse piirangu kehtestamisel tuleb arvestada majanduslikku mõju. «Muidugi on rahva tervis esimene prioriteet, aga peame vaatama, et majanduse vereringe kinni ei jääks. Kaubavahetus peab jääma toimima. Kui me selle kinni keerame, siis on seis väikse riigi jaoks halb. Hetkel ei ole sellist suunist antud,» lisas ta.

Ministeeriumi soov on, et esimene pakett saaks sellel nädalal avalikuks. «Pikaajaliste meetmete paketiga töö käib ja loodame ka need lähiajal valmis saada. Kõige kiiremalt on vaja käima panna šokimeetmed, aga meil on suur hulk alternatiive edasiste sammude jaoks,» ütles Lubi.

Esimese paketi maksumust ei saa Lubi sõnul veel hinnata. «Me oleme võtnud lähenemise, et peame olema kõigeks valmis. Teeme koostööd ettevõtetega ja pakett tuleb likviidsusvajadustele vastav,» lisas ta.