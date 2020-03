Täna on oodata maailma börsidel taas suurt kukkumist

Pärast kolm nädalat kestnud kaootilist langust on USA riigivõlakirjaturul näha mittefunktsioneerimise märke ja seda olukorda püüab Fed nüüd parandada vahenditega, mida pole kasutatud finantskriisist saadik. Fed alandas baasintressi vahemikku null kuni 0,25 protsenti, milline see oli viimati 2015. aastal.

«Arvan, et praegu toimus kolossaalne asi. Ma ei teadnud seda ja olin pühapäeval üllatunud,» ütles Trump ajakirjanikele. «Arvan, et paljudel inimestel Wall Streetil on hea meel. Ma ütlen teile, et minul on väga hea meel, sest ma ei teadnud seda,» lisas ta.