Politsei- ja piirivalveamet taastab piiripunktide töö 30 sadamas

Eesti rohkem kui 3800 kilomeetri pikkusel rannajoonel on kokku ligikaudu 200 sadamat ja väikesadamat, mille kaudu on meritsi võimalik riiki siseneda või siit lahkuda. Pärast Schengeni viisaruumiga ühinemist ei ole Eesti väikesadamates kohustuslikku piirikontrolli teostatud. Kolmandatest riikidest saabujatele rakendati seni piirikontrolli teenust teatavates sadamates asuvates piiripunktides vastavalt väljakutsele.

Eriolukorras sisepiiri kontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise määrusega on piirikontrollist vabastatud kohalikud rannapüügi kalalaevad. Erandlikel asjaoludel võib politseiametnik anda loa ületada sisepiiri väljaspool piiripunkti, kui isiku dokumendid on korras. Kuidas peaks toimuma Eesti lääneranniku saartele kehtiva liikumispiirangu rakendamine ning piirikontroll isiklikel veesõidukitel ning väikelaevadel liikuvatele reisijatele, polnud esmaspäeval veel päris selge.

Mandriühenduse sadamaid haldava aktsiaseltsi Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles, et sadamapidajale sellekohaseid juhtnööre saabunud ei ole. Vatsfeld lisas, et väikesadamates tegelikult talvisel ajal navigatsiooni praktiliselt ei toimu ning hetkel see suur probleem suur ei ole. Ka Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik kinnitas, et hetkel on meresõidus madalhooaeg ning väljaspool ametlikke parvlaevaliine reisijate liiklust ei toimu, juhtnööre kontrolli sisse viimiseks Hiiumaa sadamates ei ole saanud ka Hiiumaa vallavalitsus. Viidiku sõnul oli tal PPA kohaliku esindajaga mereliikluse korraldamisest juttu ning Hiiumaale saab isikliku veesõidukiga siseneda Lehtma ja Heltermaa piiripunktide kaudu.