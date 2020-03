Väikeettevõtja: kaotasime 80 protsenti käibest, aga võitleme edasi

Tallinnas väikest nahastuudiot, poodi, avatud stuudiot ja kunstigaleriid pidav Stella Soomlais tunnistas, et ettevõte kaotas just ligi 80 protsenti oma käibest ja seda tõenäoliselt väga pikaks ajaks.

«Alates sellest nädalast pole enam ei avatud stuudiot, poodi ega galeriid. Pole töötubasid ega turiste. On karantiin, tühjad tänavad ja vaikus. Ja on veebipood, mis varem tõi viiendiku meie tuludest. Väike veebiäri, mis peab järgnevatel kuudel olema kogu meie eluliin,» kirjeldas Soomlais.

Valmis kriisiplaan

Väikeettevõtja rääkis, et mõni päev tagasi peeti kriisikoosolekut ja otsustati, et vastu kõiki ootusi kavatsetakse ellu jääda. «Sõprade ja tuttavatega rääkides olen aru saanud, et paljudel pole päris selget pilti ühe väikeettevõtja elu köögipoolest ja nii on raske tajuda ka koroonalaviini mõju ettevõtlusele — peale selle, et turismisektor kukub kildudeks,» ütles ta.

Seepärast otsustas Soomlais jagada enda näitel plaani, kuidas praegusest olukorrast välja tulla:

Esimene vajadus kulude kokkutõmbamise kõrval on ilmne. Veebipoe käive peab kordades kasvama, et ettevõtet pinnal hoida. Ja seda olukorras, kus seoses majanduse rööbastelt välja sõitmisega inimesed päev-päevalt, nädal-nädalalt üha enam oma ostusid edasi lükkama või ära jätma hakkavad.

Fookus seatud veebipoele

Kuidas käivet kiiresti tõstetakse? Vastuseks toob Soomlais soodustused. Senini on ettevõte selliseid kampaaniaid teinud väga vähe ja väga piiratud ulatuses ning kavatseb sama joont hoida ka edaspidi. Sellest hoolimata kuulutati reedel välja midagi risti vastupidist - 30-protsendiline soodustuse netiostudele. Soomlaisi sõnul pole tegemist turunduskampaaniaga, vaid tahtmisega ellu jääda.

Eelmisel aastal tuli 37 protsenti ettevõtte Artisana OÜ käibest stuudiopoest ja 13 protsenti edasimüüjatelt. Töötoad koos ärikingitustega moodustasid kokku ligi 27 protsenti ning ülejäänu tõid veebi ja e-posti tellimused. Suvine müük toimus suuresti tänu turistidele. «Olime enda arvates targalt riske maandanud ja tegevusi hajutanud, et oleks võimalus üht valdkonda teise abil toetada,» kirjeldas juht.

Ent eelmise nädala alguses näitasid müüginumbrid esimesi jahenemise märke. «Neljapäeva öösel välja kuulutatud eriolukord peatas müügi täielikult. Olles vastutav kaheksa inimese töökoha säilimise eest (sh ei arvesta ma ennast ega hooajalist abi), oli meil reedeks laual mitu erinevat plaani, mida käiku lasta, ekstreemseim neist kõigi koondamine,» rääkis Soomlais.

Selleks, et hoida lähedaste ja kõigi kaasmaalaste tervist ning panustada omalt poolt nakatumiste kasvukõvera madalal hoidmisse, otsustati uksed külalistele sulgeda. Soomlais lisas, et vastupidine otsus ei oleks midagi ka muutnud, sest kliente lihtsalt ei tule. «See tähendab, et meie avatud stuudio kontseptsioon läks teadmata ajaks pausile. Pidime tundidega välja mõtlema teistsuguse mudeli, et meil oleks minimaalselt järgnevad kaks kuud tööd ja tulusid,» rääkis väikeettevõtja.

Jõulised allahindlused