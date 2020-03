Lux Express peatab rahvusvahelised sõidud, siseriiklike mahtu vähendati

«Valitsuse otsused on meie jaoks igati mõistetavad, et peatada koroonaviiruse levik. Kuid nagu valitsus on öelnud - oluline on, et meie oma Eesti inimesed jõuaksid kenasti koju. Sellest tulenevalt väljuvad meie rahvusvahelised reisid viimase hetkeni. Eesti-siseselt on meie eesmärk säilitada maksimaalne võimalik ühendus kõigi seni meie poolt teenindatud piirkondadega, kuid tulenevalt järsult vähenenud reisijate hulgast oleme vähendanud ajutiselt osade liinide mahte,» ütles Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.