Ürituste korraldajad paluvad massilise pankrotistumise ärahoidmiseks kriisitoetust

Tulenevalt eriolukorrast pöördume Teie poole, et anda märku ja teavitada tekkinud eriolukorra mõjust meie tegevusvaldkondadesse kuuluvatele ettevõtetele. Mõistame, et keerulises olukorras on paljud Eesti ettevõtted, kuid meie valdkonnaettevõtete tegevus on seoses 12.03.2020 otsusega praktiliselt täielikult peatunud. Teatrid, muuseumid, kontserdimajad, ööklubid, konverentsikeskused, kõik meie töökohad, on suletud 13.03.2020 seisuga ja ajani mida me täna hetkel keegi ei tea. Kogu tegevusvaldkonnas on tänase seisuga tööl enam kui 1000 inimest, kellede teenuseid enam teadmata ajaks ei vajata. Ettevõtete suutlikkus inimesi palgal hoida, ilma teenust pakkumata on meile üle jõu käiv. Antud tegevusvaldkonnas töötavad inimesed on spetsiifiliste oskustega, sellest tulenevalt on töötajad ettevõtete peamine vara, hindamatu väärtusega. Meie ettevõtted vajavad abi oma töötajate hoidmiseks.