GRAAFIK ⟩ Vaata, kes maailma rikkaimatest on kõige rohkem oma vara kaotanud

Bloombergi hinnangul on kõige suuremaks kaotajaks Euroopa rikkaim inimene maailma suurim luksuskaupade müüja LVMH suuromanik ja juht Bernard Arnault, kelle vara väärtus on kahanenud aasta algusest 36 miljardi dollari ehk umbes kolmandiku võrra 69,2 miljardi dollarini. Veel eelmise aasta lõpus oli tema vara väärtus 103 miljardit dollarit olles sellega maailma jõukamate edetabelis kolmandal kohal.

Ka teine kaotaja on Euroopast. Selleks on moerõivaste müüja Inditex, kellele kuulub Zara kaubamärk, suuromanik Amancio Ortega, kelle vara väärtus on samuti langenud pea kolmandiku ehk 23 miljardi dollari võrra 52,2 miljardi dollarini. Eile teatas Inditex, et sulges koroonaepideemia tõttu Hispaanias ajutiselt kõik Zara poed. Ortega on jõukuselt kümnendal kohal maailmas.