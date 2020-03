Aas ei jäta põlevkiviõlitootjaid külma kätte

«Naftaturul, nagu ka muudel turgudel, on jätkuvalt suur ebakindlus, sest koroonaviiruse leviku mõju naftatoode globaalsele nõudlusele on praegu veel keeruline lõplikult hinnata. Seetõttu peame mõtlema võimalikele abinõudele, et aidata ettevõtetel kriisist tugevamalt välja tulla,» rääkis Aas. «Põlevkivisektor pakub Ida-Virumaal tööd tuhandetele inimestele ning moodustab Eesti ekspordist märgatava osa, seega peab riik tagama sektori elujõulisuse.»