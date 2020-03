Majandusanalüütiku lootuskiir: homne ei pruugi enam sugugi nii sünge olla

"Paratamatult kiputakse tänast olukorda võrdlema 2008. aasta finantskriisiga. Päris nõus sellega olla ei saa. Tollal halvas hirm kogu globaalse finantssüsteemi, raha lihtsalt lõpetas ringlemise. Vähemalt hetkel veel midagi sellist ei paista," tõdes Nestor.

"Nende enam kui 10 aastaga on palju muutunud. Karmistunud on pankade kapitalinõudeid, mis tähendab, et kommertspankadel, eriti siinses regioonis, on väga suur puhver selliste olukordadega toimetulekuks. Hoopis teistsugust poliitikat on ajamas ka keskpangad. Intressimäärad on püsinud ülimadalal juba aastaid ehk laenamine on muudetud väga odavaks," lisas ta.

Nestori sõnul on nii USA föderaalreserv kui Euroopa keskpank juba teada andnud täiendavates meetmetest majandusosaliste rahustamiseks. "Kuigi aktsiaturgude langust ei ole suutnud need peatada, siis võime olla kindlad, et raha jääb väga-väga odavaks nii kaua kui see on vajalik," tõdes ta.

Analüütiku arvates võib suurimat muudatust oodata riikide eelarve poliitikas. "Kui finantskriisi-järgses Euroopas süüdistati tekkinud probleemides senist vastutustundetut kulutamist ja nähti lahendusena jõulist kokkuhoidu, siis nüüd on olukord vastupidine," ütles Nestor.

"Kartus, et koroonaviiruse piiramisest tekkivad seisakud majanduses tekitavad suurema allakäiguspiraali, on pannud suuri rahalisi stiimuleid lubama isegi Saksamaa. Kõiksugu piirangud riikide eelarvedefitsiidi ja riigivõla lubatud suurusele ununevad pikaks ajaks. Iseaasi, kui kiiresti suudetakse see rahasadu hädalisteni suunata ja kas ettevõtted selle aja üle elavad," rääkis Nestor.

Kõige tugevama löögi saab Nestori hinnangul esmalt vaba-aja veetmise sektor, kuid probleemid liiguvad sealt kiiresti edasi. Suuremad probleemid võivad ähikuudel kummitama hakata Eesti majanduse alustala, eksportivat tööstust, keda lisaks koroonaviiruse puhangule mõjutab ka nafta väga madal hind.

"Arvestades Eesti tööturu senist väga hea seisu ja ettevõtete finantspuhvreid, võiks küll loota, et suurem osa ettevõtteid suudab selle raske aja üle elada. Lisaks on finantskriisi järel säästmisusku pöördunud eestlased suutnud ka ise selle ajaga varuda üle 8 miljardi euro eest sääste," arvas Nestor.

"Olukorras, kus teisi majandusosalisi halvab hirm, on kriitilise tähtsusega, kuidas ja kui kiiresti suudab reageerida riik. Õnneks oleme väga erinevas olukorras võrreldes 2008. aastaga. Eesti riigil ei ole kunagi varem ajaloos olnud võimekust võtta laenu niivõrd odavalt. Arvestades meie senist pea olematut võlakoormust, on majanduse stimuleerimiseks ruumi küllaga," rääkis ta.

Analüütiku hinnangul on Eestil, vähemalt paberil, alles ka enam kui miljardi euro suurune töötukassa fond, mis häda korral kindlasti kasutusse läheb. "Küll ei ole hetkel ilmselt abi traditsioonistest majanduse elavdamisprojektidest nagu investeeringud infrastruktuuri. Pigem vajavad spetsiifilist abi konkreetsed sektorid ja väikeettevõtted. Kapitalismi põhimõtteid ei tasuks seejuures muidugi täiesti unustada, aga vahel võib mõne hanke ka ette ära teha.

"Teisalt ei tähenda see, et ka kulude pool poleks oluline. Väikesel Eestil on vabadus käituda isekalt ja näiteks mõne riigiasutuse autopargi uuendamine võiks jääda kaugemasse tulevikku, sest vanade masinate remontimine jätab riiki rohkem lisandväärtust, kui uute ostmine." lisas Nestor.

Nestori arvates kipuvad inimesed hindama lühiajalist ja alahindama pikaajalist vaadet. "Maailm tuleb koroonaviirusest välja, olgu siis tänu leviku peatumisele või halvemal juhul selle läbi põdedes. Milles võime olla kindlad on see, et keskpankade ja valitsuste tugi majandusele jääb püsima pikemaks ajaks kui praegune haiguspuhang."