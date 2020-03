Pankroti äärel Eesti reisifirmad asusid koondama

«Sissetuleva turismi osas on kõrghooaeg alati kevadel ja suvel, tänavu jääb see sisuliselt ära, kuna reisiettevõtted tegelevad järjest broneeringute tühistamisega. Massiliselt on ära jäetud aprilli ja mai reise, samuti on palju tühistamisi suvel ja sügisel,» ütles ETFLi peasekretär Mariann Lugus.

Väljamineva turismi osas valitseb samuti nukker seis ning reisiettevõtted tegelevad nii lähikuude kui ka suve ja aasta teise poolde broneeritud reiside massilise tühistamisega. Puhkusereiside müümine suvesse on minimaalne, osa kevade ja suve reise proovitakse kokkuleppel klientidega ümber tõsta sügisesse.

«Keskeltläbi on ETFLi liikmete käibe langus on 70-90 protsenti, mõningate ettevõtete puhul ulatub käibe kadu kuni saja protsendini,» lisas Lugus. «Tegeleme klientide koju toomisega ja reisidele saatmine on täna minevik.»

Olukorraga toime tulemiseks on mitmed reisiettevõtted vähendanud töökoormust poole võrra, mõned koos töötasu langetamisega rohkemgi ning teatanud esimestest koondamistest. Luguse sõnul saavad lõpliku hoobi kõige kiiremini kätte väikesed reisiettevõtted, kelle rahaline võimekus langusele vastu pidada on minimaalne, ent kriis puudutab ühtmoodi kõiki.

«Kel on vähegi võimalus mitte koondada, on esialgu sellest hoidunud ning vähendanud kokkuleppel töötasusid ja -koormust, samuti saadetakse töötajaid sundpuhkusele. Kuna reisisektori marginaalid on üliväikesed ning ettevõtlus on käibepõhine, siis uute tellimuste ära jäämise korral ja vajadusel ettemakstud teenuseid tagastades oleme situatsioonis, kus vahendeid lihtsalt ei jätku,» kommenteeris Lugus. «See tähendab, et valusate otsuste tegemise aeg on käes ning ilmselt kuuleme uutest koondamistest ja sulgemistest juba järgmisel nädalal.»

Leevendavate meetmetena turismifirmadele näeb Eesti Turismifirmade Liit ajutist maksude alandamist ning riikliku kompensatsioonimehhanismi sisse seadmist sundpuhkuste kompenseerimiseks, mida on turismivaldkondade liitude ühispöördumises valitsuselt palutud.

«Riik mõistab hästi, et turismisektor kui Eestile väga oluline majandusharu on saanud väga suure löögi ning loodame, et valitsus kiidab heaks mõtte kompenseerida tulevikus riigi poolt sundpuhkuste osa. See annaks ettevõtetele kindlust hoida töötajaid alles. Äärmiselt vajalik oleks ettevõtted ajutiselt tööjõumaksudest vabastada,» lisas Lugus.

«Meie liikmetelt on tulnud mitmeid signaale, et välismaised partnerid keelduvad ettemakstud teenuste eest raha tagastamast, ka see on murettekitav olukord, mis paneb reisiettevõtetele lisakoormuse,» ütles Lugus.