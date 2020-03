Tellijale

«Me ei ole Eesti ettevõte, me oleme globaalne ettevõte,» kõlab tänavuse aasta ettevõtja nominendi Jaan Pillesaare esimene sõnum, kui temaga Helmese Lõõtsa tänava kontoris kohtume, et tema ettevõtte ja maailma asjadest rääkida.

Eestisse on Helmesel jäänud vaid neljandik kogu töötajaskonnast, Tallinna kontoris saab praegu tööd 220 inimest. Osad ärisuunad ja kliendid on veel Eestisse jäänud ja nemad tahavad, et saaksid kohapeal teenindatud.