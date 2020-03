Swedbank: hirmul investorid kaotasid usu

«Paljud riigid, Eesti kaasa arvatud, on koroonaviiruse kiire leviku tõttu välja kuulutanud eriolukorra. Eriolukord on kahtlemata ka maailma börsidel, kus volatiilsus on meeletu ning valimatult müüakse ka aktsiaid, millele koroonaviiruse ning naftasõja negatiivne mõju on olematu, näiteks telekomi- ja ravimisektor,» nentis Tanilas.

Neljapäeval toimunud Euroopa Keskpanga istungil otsustati, et intressimäärad jäävad senisele tasemele, kuid alustatakse uue rahatrükiga, mis esialgu kestab selle aasta lõpuni ning mille maht on 120 miljardit eurot. Enamus ostetavaid võlakirju on suunatud erasektorile.

«Kommertspankadele tagatakse väga korralik likviidsus, et viimased saaksid hätta sattunud firmasid aidata ning vajadusel maksepuhkust pakkuda. USA föderaalreserv ja Inglise Keskpank on äsja just täiendavalt intresse langetanud ning enda panku toetama asunud,» märkis Tanilas.

Strateeg möönis, et täiendavatest stiimulitest hoolimata lõpetasid Euroopa ja USA börsid eile väga nõrgalt, kukkudes päevaga koguni 10 protsenti. «Oleme jõudnud faasi, mida ma olen tükk aega kartnud ehk mis saab siis, kui hirm on nii suur, et investorid enam keskpankade stiimulitesse ei usu ning igat langust ostmiseks ei kasuta?»

Keskpankade ja ka paljude valitsuste tugi on strateegi hinnangul juba päris arvestatav ning aitab äriliselt raskest seisust üle saada. «Kui inimesed on aga mures oma tervise pärast, siis on igasugused makronumbrid tähtsusetud. tehniliselt on turgudel tegemist suurepärase ostukohaga, aga kuna määramatus on nii suur, siis täna positsioone lisades võid juba homme avastada, et tegemist oli ebaõnnestunud langenud noa püüdmisega ning käed said veriseks,» tunnistas ta.

«Nende ridade kirjutamise ajal on Jaapan täna alustamas 7,5%-se langusega ning muu Aasia miinus on paar protsenti. USA futuurid on veerand tunniga kolmeprotsendilisest plussist kaks kolmandikku käest ära andnud. Nafta hind on endiselt väga kõikuv ning suund muutub minutitega. Sellistes oludes on keeruline anda kõigile sobivaid soovitusi,» tõdes Tanilas.

Müümiseks on tema hinnangul kindlasti erakordselt kehv aeg, aga kui kliendid ikka väga muretsevad, siis tuleb nende portfellide riskitaset alandada. Ostmine on strateegi sõnul samuti keeruline, sest keegi ei tea, mis edasi saab ning millal see hullus lõpeb. «Esimene oluline tähis on märtsi lõpp, sest siis on näha, kas Saudi Araabia tõesti lubatud lisanafta turule toob ning kas mingit kokkulepet koos teiste naftariikidega toodangu alandamiseks õnnestub saavutada või mitte.»