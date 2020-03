Valus hoop ⟩ Tallink peatas kruiisimüügi Rootsi

Kruiisireiside müük peatatakse koroonaviirusega seotud olukorra tõttu ning see on üks meetmetest, mida rakendatakse viiruse edasise leviku tõkestamiseks meie piirkonnas.

«Mõistame täielikult eriolukorra meetmete vajadust ning oleme valmis koostööks nii Eesti kui ka Soome, Rootsi ja Läti ametkondadega ühise eesmärgi nimel, milleks on meie kõigi tervise ja ohutuse tagamine. Töötame koos ametkondadega, et selgitada välja kehtestatud erimeetmete vajalikud üksikasjad ja leida parimad võimalikud lahendused meie laevade pardal viiruse leviku tõkestamiseks. Oleme valmis astuma samme, täitma erimeetmeid ja operatiivselt rakendama täiendavaid abinõusid, mis on antud olukorras mõistetavalt vajalikud. Teeme kõik teavitused uute otsuste ja järgnevate tegevuste osas viivitamatult,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteate vahendusel.