Kaos turgudel aina kasvab

Nafta hind ja aktsiaturud on langenud juba mitu päeva ning kukkumine jätkus pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas telepöördumises, et plaanib keelata 30 päevaks Euroopast riiki reisimise. Trumpi avaldus tuli varsti pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon tunnistas koroonaviiruse leviku pandeemiaks.

«See oli ajaloo kõige kallim kõne,» kommenteeris Trumpi esinemist varahaldusettevõtte Pictet Asset Management strateeg Luca Paolini Financial Timesile. «Investorid hääletavad jalgadega ja ma ei saa neid selles süüdistada. Turud tahavad toetust, aga see ei olnud toetuse pakkumine,» lisas ta.

«Aktsiaturud kogu maailmas on vabalanguses, sest pandeemilisel viirusel on potentsiaal muuta globaalmajanduse kasv väga aeglaseks,» ütles Financial Timesile investeerimispanga MUFG Union Bank finantsturgude peaökonomist Chris Rupkey.