E-poed töötavad täistuuridel

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul hakkas tellimuste arv kasvama juba kaks nädalat tagasi, kuid viimase seitsme päeva jooksul on senised rekordid kahekordistunud ning eilseks juba kolmekordistunud.

Veski sõnul on nad värvanud abijõudu, kes kauplustes tellimusi komplekteerivad, et leevendada natukenegi tekkinud pikki ooteaegu.

«Esimesed vabad kojutarneaknad Harju- ja Raplamaal on alles esmaspäeval, Tartu- ja Pärnumaal saab kauba praeguse seisuga kõige varem kätte homme (reede – toim) õhtul,» ütles Veski.

Poes napib tööjõudu

Töötajate koormus kasvab Veski sõnul ajutiselt siiski vaid neil, kes end ise vabatahtlikult appi pakuvad. Kulleritele aga kindlasti lisatöötunde juurde ei tule. «Kaubiku­juht vajab ettenähtud puhkust, et oma tööd nõutud tasemel teha,» selgitas ta. «Kui aga töötaja tuleb vabal päeval lattu omal soovil komplekteerima, lähevad tema töötunnid kirja ületundidena ja neid tasustatakse 1,5-kordselt.»

Veebipood Barbora pakub viiruse leviku tõttu klientidele võimalust saada e-poest tellitud kaup kätte kontaktivabalt.

E-Selveri kulleritel on kohustus pesta käsi pärast iga veoringi ning kasutada desinfitseerimisvahendeid, mis on kaubikusse paigaldatud. Soovitatav on võimalusel vältida suuremaid üritusi ning hoida distantsi ilmselgete haigustunnustega inimesega.

Coopi e-poe tellimuste maht on kasvanud sedavõrd, et töötatakse maksimaalse võimekuse piiril mitmes vahetuses korraga. «Kõik kaubagrupid on olemas ning pidevalt tuleb uut kaupa ka peale. Esimesed vabad tarneaknad on pühapäeval,» ütles Coopi kommunikatsioonijuht. «E-poe kullerid on varustatud desinfitseerimisvahenditega ning nad teavad, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada,» lisas ta. Samas rõhutas ta, et kullerite tööpäevad on varasemaga võrreldes sama pikad, kuid kuna tellimusi on palju, võivad need jõuda kohale hilinemisega.

E-poe kuller helistab ­alati enne kauba üleandmist kliendile ette ning kui viimane on kas viiruskandja või istub karantiinis, palub ettevõte seda kindlasti kullerile öelda.

Kott maja ukse taha

Prisma Peremarketi e-poe tellimuste arv on koroonaviiruse puhangu ajal hüppeliselt kasvanud.

«Kuna tellimuste arv on kasvanud, on tarneaknad Tallinnas kuni pühapäevani broneeritud. Tartus on praegu esimene vaba tarneaeg täna (reedel – toim),» ütles Prisma pressi­esindaja. E-Prisma juhataja Helga Kumeli andmeil on viimastel päevadel märkimisväärselt kasvanud esmaste hügieenitarvete ja desinfitseerimisvahendite ning pika säilivusajaga toiduainete müük.

«Prisma annab omalt poolt parima, kuid meie komplekteerijad töötavad juba üsna oma võimete piiril,» lisas ta. Tunduvalt on kasvanud ka keskmise ostu suurus, mis on varasemaga võrreldes 30–40 protsenti kerkinud.

Maxima Grupile kuuluv veebipood Barbora pakub koroonaviiruse leviku tõttu klientidele võimalust saada e-poes tellitud kaup kätte kontaktivabalt.

Selleks tuleb oma tellimuse juures lisainfona märkida «kontaktivaba» või «contactless». Sel juhul jätab kuller tellimuse korteri või maja ukse taha ning annab märku, et ostukotid on saabunud. Kontaktivaba tellimus ei tohi sisalda alkohoolseid jooke ja selle eest tuleb maksta ülekandega.

Maxima on viiruse leviku ajal kauplustesse ka kaupa juurde tellinud. «Lähtuvalt tekkinud olukorrast muutsime kiirelt oma igapäevast tellimuste ja tarnete protsessi ning suuname kauplustele lisatarneid, et kaupa jätkuks,» ütles Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik.

Hoolimata sellest, et kaupa jätkub, rõhutas Laik, et inimesed ei varuks ka liiga palju toitu, sest olukorra muutudes võivad liigsuured kogused lõpetada prügikastis. «Näiteks oli ühe Barbora tellimuse kogukaal 150 kilogrammi. See on ühele perele ikka väga mitme kuu toiduvaru,» märkis Laik.