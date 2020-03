Baltika vahetab ootamatult juhti

Baltika nõukogu esimehe Jaakko Salmelini sõnul on Baltika strateegilise pöörde esimesed sammud edukalt ellu viidud. Ettevõte suutis vähendada püsikulusid 1,1 miljoni euro võrra, muuta tootmisprotsessi, optimeerida brändi- ja poeportfelli ning positsioneerida uusi olusid arvestades Baltika kaubamärgid. «Järgmiste eesmärkide täitmine eeldab spetsiifilist rahvusvahelise moeäri kompetentsi ja sellest tõukuvalt on senine juhatus otsustanud anda kohustused üle uuele tiimile,» ütles Salmelin.

Leyreri hinnangul on viimasel aastal ellu viidud muudatused eelduseks Baltika restruktureerimise õnnestumiseks. «Liitusin ettevõttega eelmisel aastal 14 kuuks sõlmitud lepinguga, arvestades, et see on piisav periood strateegilise pöörde esimeste sammude elluviimiseks ja ennekõike püsikulude vähendamiseks. Annan kindla tundega teatepulga üle uuele juhatusele,» ütles Leyrer, kelle sõnul ei oleks tema kahes riigis elamine pikaajaliselt jätkusuutlik.

Maigi Pärnik-Perniku, kes on ettevõtte juhtimisse panustanud viimased kaheksa aastat, praegune leping lõpeb märtsis, kuid ta pikendab seda kaheks kuuks, et anda koos Leyreriga kohustused üle uuele juhatusele.

Salmelin tõstab esile uue juhatuse esimehe Flavio Perini, kes on elanud ja töötanud nii Itaalias, Poolas kui ka Prantsusmaal, pikaajalist kogemust rahvusvahelise haardega moeäris. «Flavio Perinil on üle 20 aasta kogemust moebrändidega ning ettevõtete restruktureerimisega. Mul on hea meel, et Perini liitub Baltika juhatusega,» märkis Salmelin.

Flavio Perini on töötanud mitmes rahvusvahelises ettevõttes - Original Marines, SMYK, Prenatal SPA, Artsana Group SPA, Levi Strauss & Co, Okaidi Italy, Jacadi Paris ja H&M. Tal on kogemus ettevõtete restruktureerimisega, muutuste juhtimisega ning brändijuhtimisega Ida-Euroopas, Lähis-Idas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.